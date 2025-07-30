Bild: глава ЕК пообещала Трампу невыполнимые для ЕС условия по сделке о пошлинах

По данным газеты, Брюссель не будет покупать газ, добываемый методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), и заставлять компании инвестировать в Соединенные Штаты

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в рамках достигнутого с президентом США Дональдом Трампом соглашения по пошлинам предложила американскому лидеру условия, которые ЕС не может выполнить. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

По информации издания, фон дер Ляйен предложила и пообещала Трампу по некоторым пунктам то, что даже ЕС не может сдержать. По данным источников в торговом ведомстве, Брюссель не будет покупать газ, добываемый методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), у США и заставлять компании инвестировать в Соединенные Штаты. То же самое относится и к дополнительным закупкам вооружений, на которые рассчитывает Трамп, отмечает газета.

Таким образом, соглашение по пошлинам, достигнутое председателем Еврокомиссии и президентом США, все больше напоминает трюк с соевыми бобами ее предшественника Жан-Клода Юнкера, считает Bild. Чтобы предотвратить более высокие пошлины, Юнкер пообещал Трампу в 2018 году, что он закупит для ЕС много американской сои, напоминает газета. Однако он сам не мог принимать решения по таким вопросам, поскольку импорт сои из США - это дело отдельных стран и компаний. Юнкер не мог закупить для ЕС ничего, констатирует Bild.

Ранее фон дер Ляйен по итогам переговоров с Трампом в Шотландии сообщила, что для снижения американских пошлин с 30% до 15% пообещала США среди прочего полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо. В течение трех лет ЕС потратит на покупки американских энергоносителей $750 млрд. Трамп со своей стороны добавил, что европейские страны в рамках соглашения инвестируют $600 млрд дополнительно к тому, что уже вложили в американскую экономику. Также, по его словам, страны Евросоюза согласились закупить у США "огромное количество" вооружений в ближайшем будущем общей стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов.