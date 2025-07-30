"Украинская правда": вертикаль власти Зеленского потеряла мозговой центр

По словам источника газеты, политический кризис на Украине связан убийством экс-советника бывшего президента страны Виктора Януковича Андрея Портнова

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Убийство юриста Андрея Портнова лишило вертикаль власти Зеленского мозгового центра. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовом блоке страны.

По мнению сотрудников силового блока, текущий политический кризис на Украине связан убийством экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича (2010-2014) Портнова, так как он являлся мозговым центром всей вертикали власти Зеленского.

Издание уточняет, что на смену убитому может прийти Дмитрий Борзых, который получил репутацию жесткого и лояльного исполнителя в прокуратуре Украины и которого, по информации издания, называют консультантом по закону о лишении антикоррупционных органов независимости.

Портнов был убит 21 мая в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон (автономное сообщество Мадрид, Испания). Пока правоохранительные органы не сообщали о задержанных в рамках расследования этого дела. По версии местных СМИ, стражи порядка ищут трех предполагаемых причастных к преступлению.