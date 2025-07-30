Владимир Зеленский отдал такой указ даже на фоне сигналов от западных партнеров, подчеркнул политик

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский лично поручил главе кабинета министров Юлии Свириденко не назначать Александра Цивинского на пост руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, именно Владимир Зеленский, даже на фоне сигналов от западных партнеров, риска неполучения финансирования, требований общества и бизнеса "лично дал снова команду Свириденко не назначать председателя БЭБ". "Поэтому, когда власть будет рассказывать, что они все поняли и уже за реформы… Так вот правда", - заключил он.

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье 29 июня потребовал скорейшего назначения руководителя БЭБ. 24 июня кадровая комиссия, состоящая из представителей властей Украины и международных экспертов, выдвинула на указанную должность Александра Цивинского. Как сообщал Железняк, Цивинский заручился поддержкой всех трех экспертов, участвовавших в процедуре отбора. Ранее он работал детективом Национального антикоррупционного бюро Украины. Однако правительство предложило комиссии "повторно подать не более двух кандидатур, которые будут соответствовать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности".

Железняк назвал решение кабмина постыдным. Депутат напомнил, что выдвижение Цивинского приветствовали послы стран Группы семи, и выразил мнение, что правительство в данном случае действовало по указке Зеленского и его офиса.

Кабмин на заседании в среду снова проигнорировал призывы назначить Цивинского директором БЭБ, заявили в конкурсной комиссии, которая его избрала.

БЭБ был создан около трех лет назад по требованию международных кредиторов Киева, в частности МВФ, как единый орган, занимающийся расследованием уголовных нарушений в сфере экономики. Заявлялось, что это должно снизить уровень коррупции и уменьшить давление на бизнес. Однако, по оценкам местных и западных аналитиков, новый орган так и не заработал в полную силу. В ведомстве уже несколько раз менялось руководство. Полное реформирование БЭБ стало одним из условий западных партнеров для получения Киевом очередного транша финансовой помощи.