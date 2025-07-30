Ведомство занимается рассекречиванием документа

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило подготовленные к уничтожению секретные документы, относящиеся к расследованию приписываемого России вмешательства в выборы США 2016 года. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал Fox News.

По его данным, "тысячи документов" хранились в подлежащих уничтожению мешках в "секретном помещении" в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне. Среди документов, обнаруженных директором ФБР Кэшем Пателом, содержится дополнение к докладу бывшего спецпрокурора США Джона Дарема, который в 2023 году по итогам расследования сообщил, что ФБР действовало в нетипичной для себя манере в случае с инициированным расследованием о предполагаемых связях Трампа с Россией. В этом дополнении якобы есть данные, свидетельствующие о том, что разведка США заранее получила от иностранных источников указания на то, что "ФБР сыграет роль в распространении нарратива о предполагаемых связях Трампа с Россией".

По информации Fox News, ФБР в сотрудничестве с ЦРУ, аппаратом директора национальной разведки, Минюстом США и АНБ занимается рассекречиванием документа. После этого он будет передан в юридический комитет Сената Конгресса США, который намерен опубликовать его.

Газета New York Post опубликовала 2 июля отчет Директората анализа ЦРУ, в котором указывается, что доклад о предположительном вмешательстве России в выборы США в 2016 году был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. В отчете в числе прочего указывается, что в том числе с подачи бывшего главы ФБР Джона Бреннана в оценку ситуации было включено "досье Стила" которое было опубликовано американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между Россией и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США. Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма. Бреннан, проигнорировав мнение кадровых сотрудников разведывательного ведомства, настоял на включении этого досье в итоговый доклад, а на заседаниях с членами Конгресса за закрытыми дверями утверждал обратное.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.