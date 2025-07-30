Словацкая сторона попросила предоставить "четкие ответы, касающиеся договора, который должен был быть заключен между британским МИД и медиаагентством Zinc Network о привлечении инфлюенсеров"

БРАТИСЛАВА, 30 июля. /ТАСС/. МИД Словакии выразил послу Великобритании в республике Найджелу Бэйкеру обеспокоенность в связи с информацией в британских СМИ о якобы желании Лондона повлиять на итоги парламентских выборов, состоявшихся в 2023 года в Словакии. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба словацкого внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных и европейских дел Словакии сегодня вызвало для консультаций посла Великобритании в Словакии Найджела Бэйкера в связи с опубликованной информацией из британских источников о серьезных подозрениях по [поводу] воздействия на внутренние дела и вмешательстве в демократические принципы суверенного государства, - отмечается в документе. - По распоряжению министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара генеральный директор департамента Европы МИД Ладислав Бобчан выразил британскому послу обеспокоенность словацкой стороны по поводу опубликованной в СМИ информации. Словацкая дипломатия попросила [британскую сторону предоставить] четкие ответы, касающиеся договора, который должен был быть заключен между британским МИД и медиаагентством Zinc Network о привлечении инфлюенсеров".

Бланар, чьи слова привела пресс-служба, проинформировал в свою очередь, что посла попросили ответить, в частности, на вопросы о том, "существует ли какой-то иной договор, кроме упомянутого в СМИ, который касается деятельности на территории Словакии". Братислава запросила список инфлюенсеров, которые на основе договора с британской стороной "работали или работают в Словакии". Словацкую сторону интересует содержание опубликованных материалов инфлюенсеров и размер их вознаграждения. В случае сохранения Лондоном с ними договорных отношений, словацкие власти попросили о немедленном прекращении действующих контрактов.

Словакия, как подчеркнул Бланар, заинтересована в добрых отношениях с Великобританией. Поэтому, в сложившейся ситуации республика хочет, чтобы Лондон устранил все неясности, которые сейчас существуют.

Словацкие СМИ проинформировали ранее, что британский новостной портал Declassified опубликовал материал о том, что Лондон тайно финансировал лиц, занимающихся политической пропагандой через YouTube в Словакии и других европейских странах. Они якобы должны были поддерживать перед парламентскими выборами в республике либеральное политическое движение "Прогрессивная Словакия" и негативно отзываться о победившей на них партии "Направление - социальная демократия", возглавляемой действующим премьер-министром Робертом Фицо.

Полиция проверяет информацию

Между тем словацкие СМИ проинформировали, что полиция республики проверяет информацию в прессе о якобы желании Великобритании повлиять на итоги прошедших парламентских выборов в Словакии. Также проводятся проверки информации о незаконном использовании финансовых средств из источников Евросоюза на политическую деятельность, финансировании из-за рубежа юридических и физических лиц в связи с возможным влиянием на политическую ситуацию в республике.

МИД Великобритании во вторник отверг обвинения в стремлении повлиять на итоги парламентских выборов в Словакии. "Любое утверждение, что Соединенное Королевство пыталось повлиять на результаты выборов или же привлечь к голосованию за или против конкретной политической партии, является полностью ложным", - заявил британский МИД. В документе отмечается, что активность была направлена на стимулирование молодых людей к участию в демократических процессах в своих странах путем участия в выборах без учета их политической принадлежности.

Реакция парламентской оппозиции

Председатель находящегося в парламентской оппозиции крупнейшего политического движения республики "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка также отверг как необоснованные заявления властей о возможности вмешательства Великобритании в предвыборную кампанию 2023 года. "Это очередные глупости, с помощью которых Роберт Фицо отвлекает внимание от собственных провалов", - заявил он, предупредив об угрозе ухудшения отношений между Братиславой и Лондоном.