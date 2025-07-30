Согласно заявлению Совета национальной безопасности Турции, страна готова "внести любой вклад в этот процесс"

СТАМБУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Турция готова внести любой вклад в урегулирование украинского конфликта. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Турции по итогам его заседания под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"На заседании было подтверждено, что Турция готова взять на себя ответственность за установление постоянного мира на Украине и внести любой вклад в этот процесс", - отмечается в документе.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал Мединский.