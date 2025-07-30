Al Masirah: йеменские хуситы заявили об ударах по трем объектам в Израиле

Повстанцы применили пять беспилотников, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа

ДОХА, 31 июля. /ТАСС/. Сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удары по трем объектам в Израиле, применив пять беспилотных летательных аппаратов. С таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа.

"[Подразделения] беспилотной авиации вооруженных сил Йемена провели три военные операции, атаковав три объекта израильского противника с помощью пяти беспилотников", - сказал Сариа, обращение которого транслировал принадлежащий йеменским повстанцам телеканал Al Masirah.

Хуситы нанесли удары по цели в Тель-Авиве, а также военным объектам в Ашкелоне и пустыне Негев. Как заявил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил, все операции успешно достигли своих целей.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства, включая аэропорт Бен-Гурион.