Юристы Британии считают, что признание Палестины нарушит международное право

По мнению членов Палаты лордов и правоведов Великобритании, частично признанное ближневосточное государство не имеет всех признаков субъекта международных отношений

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства рискует нарушить международное право признанием Государства Палестина. Об этом говорится в письме, которое около 40 членов Палаты лордов, верхней палаты британского парламента, направили на имя генерального прокурора Англии и Уэльса и главного юридического советника британского правительства Ричарда Хермера.

Подпись под письмом, которое попало в распоряжение газеты The Times, поставили в том числе одни из самых известных юристов страны. Среди них барон Дэвид Пэнник, который представлял правительство в Верховном суде во время рассмотрения дела об отправке нелегальных мигрантов в Руанду, и бывший судья Верховного суда барон Лоуренс Коллинс.

Как отмечается в обращении, намерение премьер-министра Великобритании Кира Стармера признать Палестину в сентябре противоречит международной конвенции о правах и обязанностях государств, подписанной в Монтевидео в 1933 году. В ней указывается, что государство как субъект международного права должно обладать четырьмя признаками: постоянным населением, определенной территорией, собственным правительством и способностью вступать в отношения с другими государствами. По мнению британских лордов, подписавших обращение, Палестина не соответствует этим критериям.

"Вы публично заявляли, что приверженность международному праву лежит в основе политики этого правительства и его подхода к внешней политике, - говорится в письме. - В связи с этим мы ожидаем, что вы продемонстрируете эту приверженность, разъяснив общественности и правительству, что признание Палестины противоречит принципам признания государств, закрепленным в международном праве". Так, подписанты обращения указали, например, на то, что Лондон не сможет установить дипломатические отношения с Государством Палестина, так как палестинское радикальное движение ХАМАС признано в Великобритании террористической организацией.

В отдельной статье в The Times лидер оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Бэйднок раскритиковала позицию Стармера, обвинив его в том, что он "сделал выбор в сторону награждения террористов".

29 июля канцелярия Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось, что Великобритания признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в нем. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре.

Критика от The Economist

По оценке журнала The Economist, признание Палестины со стороны Лондона и Парижа не поможет приблизить мир в регионе. В случае с Великобританией издание связывает действия Стармера с падающей популярностью внутри собственной Лейбористской партии, придерживающейся пропалестинских взглядов. "Учитывая то, что 147 из 193 членов ООН уже признают палестинское государство, еще два не сильно изменят ситуацию", - говорится в статье. The Economist также приходит к выводу, что, пойдя на такую меру, Великобритания и Франция лишатся рычага давления на игроков в регионе, а также потеряют возможность пытаться влиять на правительство Израиля через президента США Дональда Трампа.