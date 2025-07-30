В организации "Русский Херсон" рассказали, что жители регионов требовали не лишать независимости антикоррупционные органы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Протесты в связи с реформой НАБУ вспыхнули в прифронтовых Херсоне и Запорожье, несмотря на близость активных боевых действий. Об этом ТАСС рассказали в подпольной организации "Русский Херсон".

"Протестные настроения охватили многие регионы, включая Запорожскую и Херсонскую области. К примеру, в Запорожье прошла акция протеста. Люди выходили с плакатами, требуя не лишать независимости антикоррупционные органы. Потому что население видит невероятный уровень коррупции, видит, как бюджеты оседают в карманах чиновников, и считает, что единственным органом, который хоть как-то пытается сдерживать чиновников всех мастей, это НАБУ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что надо понимать, что НАБУ используется высшими эшелонами киевского режима, в качестве оружия против неугодных чинов.