В Никарагуа признали ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщину неотъемлемой частью России

Сопрезиденты страны Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили послание солидарности главе российского государства Владимиру Путину, в котором заявили о поддержке Москвы в ее борьбе против украинского неонацизма, которому помогает НАТО

ГАВАНА, 31 июля. /ТАСС/. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили послание солидарности главе российского государства Владимиру Путину, в котором заявили о поддержке России в ее борьбе против украинского неонацизма, которому оказывает содействие НАТО.

"Правительство и народ Никарагуа признают и твердо поддерживают героическую борьбу, которую Россия ведет против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО", - говорится в послании, текст которого приводит в среду местный официальный портал El 19 digital. В нем также выражается солидарность с российскими семьями, которые потеряли "своих близких, защищающих народ России и мир во всем мире". "Мы уверены в победе России над этими силами зла, над гегемоническими державами, над фашизмом, - подчеркнули Ортега и Мурильо. - Победа России - это победа человечества".

Сопрезиденты Никарагуа отметили также, что Москва "проводит специальную военную операцию, защищая жизнь своего народа, законные территории России, ее суверенитет и территориальную целостность". "От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", - подчеркивается в послании. Ортега и Мурильо пожелали здоровья и благополучия Путину и процветания народу России.