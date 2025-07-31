Страны, играющие ключевую роль в международной геополитике, должны устранять риски возникновения всевозможных вооруженных конфликтов, отметил заместитель директора института РФ, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета

ПЕКИН, 31 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в КНР продемонстрирует миру решимость России и Китая не допустить возникновения третьей мировой войны. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал заместитель директора института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета Лю Сюй.

"В мае председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву, а Путин вскоре ответит ему взаимным визитом, - отметил эксперт. - Совместное празднование таких дат, как победа в Великой Отечественной войне и в Войне китайского народа против японской агрессии, - это проявление уважения к истории, а также важный шаг, призванный напомнить всему миру о необходимости борьбы с фашизмом и сохранения мира на всей планете".

Как уточнил Лю Сюй, мероприятия, которые организуют Китай и Россия в связи с 80-летием победы в войне с фашизмом, отражают высокий уровень доверия между двумя странами и их лидерами. "Еще одно очень важное значение [совместных мероприятий] заключается в том, что, опираясь на историю, мы делаем выводы о современности, - пояснил он. - Многие считают, что на международной арене существует риск возникновения третьей мировой войны. На этом фоне [ожидаемый визит Путина в КНР] подчеркивает, что поддержание мира - это главная тема на планете, а ведущие державы должны способствовать его сохранению".

Государства, играющие ключевую роль в международной геополитике, несут особую ответственность за устранение имеющихся рисков возникновения всевозможных вооруженных конфликтов, считает замдиректора института. По его словам, памятные мероприятия, которые организуют Китай и Россия, стали доброй традицией. Тем самым, как он отметил, Пекин и Москва, хранят историю подвига народов двух стран на европейском и азиатско-тихоокеанском фронтах, а также совместными усилиями помогают избежать нового глобального конфликта. "Это важно как с исторической точки зрения, так и в плане современной интерпретации нынешней международной ситуации", - подытожил Лю Сюй.

В конце августа - начале сентября Путин посетит КНР с визитом, в ходе которого примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. 3 сентября в Пекине состоится масштабный военный парад.