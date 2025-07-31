Анвар Ибрагим также отметил, что объявит об этом в парламенте

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет участие в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом сообщил премьер-министр председательствующей в объединении Малайзии Анвар Ибрагим после телефонного разговора с американским лидером.

"Я сказал: хорошо, господин президент. Я объявлю об этом в парламенте", - приводит его слова газета The Star.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.