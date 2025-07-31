Украина потеряла всякий суверенитет еще в 2014 году, указал секретарь Женевского международного института исследования проблем мира

ЖЕНЕВА, 31 июля. /ТАСС/. Данные Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что лидеры США и Великобритании договорились о замене Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного в качестве президента страны указывают на то, что Украина окончательно превратилась в полуколонию атлантистов. Такое мнение ТАСС выразил секретарь Женевского международного института исследования проблем мира (GIPRI), преподаватель Женевского университета прикладных наук (SWISS UMEF) Ишэм Лемиси.

По его словам, Украина потеряла всякий суверенитет еще в 2014 году - со времен государственного переворота на Майдане. В результате к власти пришло новое политическое руководство, которое "фактически реализует атлантистскую повестку дня", что "прямо нарушает принцип суверенитета Украины".

"Одно можно сказать наверняка: эта утечка (информация СВР РФ - прим. ТАСС) показывает, что Украина стала своего рода полуколонией атлантистов или англосаксонским кондоминиумом", - отметил Лемиси.

Ранее в СВР РФ сообщили, что Вашингтон и Лондон на тайной встрече решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины. В ведомстве обратили внимание, что соглашение проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки Зеленского ограничить полномочия местных антикоррупционных структур. Там также отметили, что решение о смене стало ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией".