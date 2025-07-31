Лукашенко поручил в условиях трудного времени "удержать экономику"

По словам главы республики, это касается не только руководителей дипломатических представителей, но и всего правительства

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны "удержать экономику" в условиях сложного времени, когда нужна "военная мобилизация".

"И этот год, и следующие будут сложные! Давление и требования будут только повышаться! Считайте, что мы живем в очень трудное мирное время, когда нужна военная мобилизация! Это касается не только руководителей дипломатических представителей, но и всего правительства! Экономику нужно удержать!", - сказал он на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.

По словам главы государства, которые приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого", не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время. "Считайте, что мы живем в мирное время, когда нужна военная мобилизация", - отметил Лукашенко.