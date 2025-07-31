По мнению президента Белоруссии, все постулаты Запада о "мире, основанном на правилах", сегодня опровергнуты на глазах этого же мира

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Западноцентричная модель мироустройства не сдается без боя, маски сброшены окончательно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.

"В основе новой международной системы - не диктат "избранных" стран, а принципы взаимного уважения и равноправия, открывающие возможности для конструктивного диалога и сотрудничества. Но день, когда новая система окончательно вступит в свои права, придет не сегодня и возможно не завтра. Западноцентричная модель не сдается без боя, причем в прямом смысле. Маски сброшены окончательно", - цитирует главу государства близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

По мнению Лукашенко, все постулаты Запада о "мире, основанном на правилах", сегодня опровергнуты на глазах этого же мира.

Президент отметил, что видит в западных санкциях новые стимулы для расширения географии экспорта отечественной продукции. "Что касается послов в незападных странах, а также правительства и реального сектора экономики. Я не раз говорил и в этом кругу снова повторяю: забудьте про санкции и прочие западные страшилки - их у нас нет. Это не основания для оправдания провалов и отсутствия результата. Ввел ЕС очередной безумный запрет - вот вам дополнительные объемы продукции для реализации в других регионах!" - приводит его слова агентство БелТА.