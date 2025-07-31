Белорусский президент отметил, что отношения России и Беларуси находятся на подъеме

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия вместе прошли проверку на прочность и выдержали испытание, отношения двух стран сейчас на подъеме. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.

"Наши отношения с Россией сейчас на очень высоком подъеме. Минск и Москва вместе прошли серьезную проверку на прочность. И выдержали это испытание. Выдержали потому, что тот союз, который мы выстроили с Россией, - это не просто красивый фасад, а реально работающий механизм", - цитирует главу государства близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

Обращаясь к дипломатам, президент обратил внимание, что в целом азиатскому вектору уделяется достаточно много внимания. "На высшем уровне отрабатываются Вьетнам, Индонезия, Иран, Монголия, Мьянма, Пакистан. МИД докладывает о перспективах по Таиланду и Лаосу. При этом темп роста экспорта в Азию пока ниже, чем в целом по стране в период с 2020 года. Поэтому нужно действовать намного активнее, в особенности с учетом ситуации на российском рынке", - указал Лукашенко.

По его словам, с ведущими странами Персидского залива - ОАЭ, Оманом, Саудовской Аравией и Катаром - налажен устойчивый диалог на высшем уровне. "Но я хочу видеть конкретную монетизацию наших отношений - выгодные торговые и инвестиционные проекты", - подчеркнул лидер республики.