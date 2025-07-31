Белорусский президент также отметил что западным странам "больше нечего запрещать"

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Страны Запада, которые вводят санкции в отношении России и Белоруссии, почувствовали, что таким образом "стреляют себе в ногу". Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.

"Эту нашу уязвимость пытаются использовать против нас и экономические конкуренты, и политические оппоненты, беглые. Евросоюз с 2020 года наштамповал аж 18 пакетов санкций. Правда, чем дальше, тем медленнее. В 2022 году принял 5, потом 4, потом 3. В этом году пока 1 пакет. Нечего больше запрещать? Или почувствовали, что стреляют себе в ногу? Наверное, и то и другое", - процитировало главу государства агентство БелТА.