CNN: Трамп ужесточит риторику в адрес Нетаньяху после просмотра кадров из Газы

По информации телеканала, президент США посмотрел видеоматериалы о голодающих детях перед отъездом в Шотландию

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп решил изменить подход к взаимодействию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после того, как увидел кадры с голодающими детьми в секторе Газа. Об этом рассказали два чиновника из Белого дома в комментарии телеканалу CNN.

По информации телеканала, Трамп посмотрел видеоматериалы о голодающих детях перед отъездом в Шотландию. "Он сказал своим помощникам, что хочет обсудить с Нетаньяху эти ужасные картины и спросил, чем США могут помочь", - заявили собеседники телеканала. По словам одного из чиновников, от этих кадров Трампу стало "очень не по себе".

Как отмечает CNN, в понедельник Трамп лично говорил с Нетаньяху о проблеме голода в секторе Газа и указал израильскому премьеру, что "действовать необходимо иначе".

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что ключевые показатели потребления пищи в секторе Газа достигли наихудших уровней с момента обострения конфликта в октябре 2023 года. По данным международной мониторинговой инициативы "Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности" (IPC), 39% жителей анклава вынуждены голодать в течение нескольких дней подряд, свыше 500 тыс. человек - почти четверть населения Газы - живут в условиях, близких к голоду.