Владимир Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует уголовное дело о злоупотреблениях со стороны премьер-министра страны Юлии Свириденко, в связи с чем ей и главе офиса президента Андрею Ермаку могут быть предъявлены обвинения. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на свои источники в НАБУ.

Отмечается, что дело связано с совместными полетами Свириденко в бытность ее первым вице-премьером вместе с Ермаком. Свириденко, в отличие от Ермака, согласно своему статусу имеет право пользоваться самолетами из государственного авиапарка. По версии следствия, ряд ее совместных полетов с Ермаком были обусловлены не служебной необходимостью, а желанием Ермака летать за государственный счет на государственном самолете.

Следователи НАБУ увидели в этом состав преступления и ущерб бюджету. По данным источников в Бюро, этому делу могут дать ход вплоть до предъявления обвинения Свириденко, в случае если Рада примет, а Владимир Зеленский подпишет законопроект о возвращении полномочий НАБУ. Также источники не исключают предъявления обвинения по этому делу и Ермаку.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером жители Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. Сегодня Верховная рада должна рассмотреть этот законопроект.