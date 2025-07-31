Президент Белоруссии назвал условием для этого четкое выполнение поставленных задач и безупречную дисциплину

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Результативность в достижении целей для развития Белоруссии зависит от четкого выполнения задач и дисциплины. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.

"Обращаюсь ко всем. Успех в достижении наших целей напрямую зависит от четкого выполнения поставленных задач и безупречной дисциплины", - цитирует главу государства близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

По словам лидера страны, дипломаты - больше, чем военные. "Помните, без готовности отстаивать национальные интересы Беларуси ничего не будет! 2020 год в системе МИД мы больше не повторим", - отметил президент.

"Еще раз говорю: для меня посол и посольство - это не про политику. Это экспорт, прежде всего, продукции и новые инвестпроекты. Только так мы будем вас оценивать. Постоянно вам говорю: в мире много свободных денег и капиталов. Но их надо уметь взять. Приводите их в Беларусь", - сказал Лукашенко.