Санду: проблему Приднестровья можно решать только после вывода российских войск

При этом президент Молдавии подчеркнула, что не намерена делиться с непризнанной республикой кредитами и грантами, которые ей пообещал выделить ЕС

КИШИНЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии намерены решать проблему Приднестровья только после вывода из непризнанной республики Оперативной группы российских войск (ОГРВ). Об этом заявила президент Майя Санду в интервью молдавскому изданию "Ньюсмейкер", объясняя пятилетний перерыв в переговорах по приднестровскому урегулированию.

"Главный вопрос - как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей", - сказала Санду. По ее словам, это зависит от ситуации на Украине. "Если будут реальные мирные переговоры на Украине, то тогда, может быть, и для нас откроется окно возможностей для того, чтобы поставить и решить этот вопрос о выводе российской армии с нашей территории", - пояснила она.

При этом президент Молдавии подчеркнула, что не намерена делиться с Приднестровьем кредитами и грантами, которые ей пообещал выделить ЕС, так как не желает "финансировать режим, подчиненный России".

"Экономическая модель Приднестровья основывалась на дешевом газе из России. Сейчас, когда Россия поставляет меньше газа, мы видим, что эта модель не является ни конкурентоспособной, ни устойчивой. Люди должны осознать всю уязвимость этой системы и, в том числе, понять, почему важно диверсифицировать источники энергии, и какие риски возникают, когда зависишь от России", - утверждала Санду.

В Приднестровье против вывода ОГРВ

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

В задачу ОГРВ, численность которой составляет около 1 тыс. солдат и офицеров, входит как поддержка миротворческой операции, так и охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Процесс их вывоза и утилизации был заблокирован властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

Молдавия настаивает на выводе ОГРВ и предлагает заменить миротворцев на гражданскую миссию под международным мандатом. Однако власти Приднестровья выступают против вывода российских военных, так как гражданская миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше тысячи человек, десятки тысяч были ранены и стали беженцами.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский неоднократно призывал возобновить переговоры в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), которые заморожены более пяти лет. С этим предложением он обращался к Санду, которая после избрания в 2020 году заявила, что не намерена встречаться с лидером Приднестровья. По мнению Красносельского, переговоры необходимы для обеспечения мира и безопасности, недопущения любого рода провокаций, соблюдения прав человека, решения экономических и многих других проблем между двумя берегами Днестра.