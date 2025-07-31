Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отметил, что позиция венгерского правительства заключается в том, что палестинцы и Израиль, являющиеся сторонами конфликта на Ближнем Востоке, должны прийти к согласию по вопросу о мирном сосуществовании двух государств

БУДАПЕШТ, 31 июля. /ТАСС/. Венгрия не планирует признавать палестинское государство и считает, что прежде палестинцы должны достичь соглашения о мире с Израилем. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя намерения ряда стран признать независимость Палестины.

"Мы не поддерживаем признание [палестинского государства] в одностороннем порядке", - сказал он на брифинге для журналистов. По его словам, позиция венгерского правительства заключается в том, что палестинцы и Израиль, являющиеся сторонами конфликта на Ближнем Востоке, должны прийти к согласию по вопросу о мирном сосуществовании двух государств.

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. 29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о возможности признания палестинского государства перед заседанием ГА ООН, если Израиль по-прежнему будет осуществлять военную операцию в секторе Газа и препятствовать доставке туда гуманитарных грузов. Ранее подобные намерения выразили главы МИД 11 других европейских стран, а также Австралии и Новой Зеландии, обсуждавшие палестинский вопрос на конференции в Нью-Йорке. О планах признания Палестины объявил премьер-министр Канады Марк Карни.