Палестинская администрация должна заплатить за свою продолжающуюся политику финансовой поддержки террористов и их семей, заявил глава израильского МИД

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Израиль благодарен США за решение ввести санкции в отношении должностных лиц Палестинской национальной администрации (ПНА) и членов Организации освобождения Палестины (ООП). Об этом заявил в X глава израильского МИД Гидеон Саар, выразив мнение, что этот шаг якобы изобличает "моральные извращения" других стран, готовых признать палестинскую государственность.

"Я благодарю госсекретаря Марко Рубио и Госдепартамент за их моральную ясность при введении санкций против Палестинской администрации и сотрудников ООП. Палестинская администрация должна заплатить за свою продолжающуюся политику финансовой поддержки террористов и их семей и подстрекательство против Израиля в палестинских школах, учебниках, мечетях и СМИ", - утверждает Саар.

"Этот важный шаг президента США [Дональда Трампа] и его администрации также разоблачает моральные извращения некоторых стран, которые спешат признать виртуальное палестинское государство, закрывая глаза на поддержку терроризма и подстрекательства со стороны ПНА", - полагает израильский министр.

Ранее 31 июля Госдеп США объявил о введении визовых ограничений в отношении членов ООП и должностных лиц ПНА "за невыполнение ими своих обязательств и препятствование в продвижении к миру".

Власти некоторых стран, включая Канаду и Францию, ранее заявили, что намерены признать палестинскую государственность в этом году. Власти Великобритании также выразили готовность сделать это, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить там военную операцию. Вашингтон неоднократно призывал союзников США и другие страны не признавать Палестину, заявляя, что это затруднит урегулирование ближневосточного конфликта.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.