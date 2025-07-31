Берлин призвал Киев реформировать систему борьбы с коррупцией

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль вновь повторил, что Германия поддерживает Украину

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что после восстановления независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Киев должен предпринять дальнейшие шаги по реформированию системы борьбы с коррупцией.

"Голосование парламента Украины за восстановление независимости антикоррупционных органов стало хорошим и необходимым шагом для восстановления утраченного доверия. Теперь необходимо предпринять дальнейшие шаги по реформированию системы борьбы с коррупцией", - написал Вадефуль в X. Он вновь повторил, что Германия поддерживает Украину.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий независимость НАБУ и САП. Таким образом, между лишением антикоррупционных органов полномочий с подачи Зеленского и восстановлением этих полномочий прошло чуть больше недели. 22 июля Рада приняла закон с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ. Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы, а западные партнеры Украины стали обвинять Зеленского и его окружение в коррупции.

После этого Зеленский спешно внес в Раду законопроект, который, как отмечалось, обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов". Сегодня этот документ был принят большинством голосов парламентариев сразу в двух чтениях и тут же подписан спикером парламента.