Как уточнил президент ЛНДР Тхонглун Сисулит, Лаос также выражает глубокую признательность за проведение совместных учений вооруженных сил двух государств

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Руководство Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) выражает особую благодарность России за помощь в ликвидации минных полей, которые остались после произошедших в XX веке вооруженных конфликтов в регионе. Об этом заявил президент ЛНДР Тхонглун Сисулит.

"Особенно я хотел бы выразить благодарность России за помощь в разминировании неразорвавшихся мин в Лаосе, которые представляют собой остатки вооруженных конфликтов, препятствуют жизненному обеспечению и развитию лаосского народа, выступают в качестве угрозы жизни мирного населения", - подчеркнул он по итогам переговоров в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.

Как уточнил Тхонглун Сисулит, Лаос также выражает Москве глубокую признательность за проведение совместных учений вооруженных сил двух государств. Он напомнил, что стороны на высшем уровне договорились наращивать сотрудничество как в сфере политики и безопасности, так и в области практического взаимодействия.

"Об этом свидетельствуют регулярные обмены делегациями, помощь в подготовке и обучении военных кадров Народной армии Лаоса, включая военно-техническую помощь, а также продолжение совместной подготовки военнослужащих двух стран", - добавил президент ЛНДР.

Согласно оценке Тхонглуна Сисулита, его визит в Москву - важная веха в укреплении давних отношений дружбы и сотрудничества между Лаосом и Российской Федерацией, включая стратегическое партнерство в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, "которое будет и далее укрепляться на основе доверия, взаимопонимания и обоюдной выгоды". "Это визит символизирует празднование 65-й годовщины установления дипломатических отношений между ЛНДР и Россией", - отметил он.

По словам президента Лаоса, его встреча с Путиным прошла в атмосфере дружбы, взаимопонимание и откровенного обмена мнениями. "Мы договорились продолжить укрепление и расширение двустороннего сотрудничества во многих областях, - сказал он. - Стороны рассмотрели и оценили давние отношения сотрудничества между ЛНДР и Россией".

Перспективы взаимодействия

Как заявил Тхонглун Сисулит, Вьентьян и Москва условились и в дальнейшем поддерживать политические отношения, основанные на взаимопонимании, доверии и взаимной поддержке, в том числе в многосторонних форматах, на основе стратегического партнерства в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подтвердил, что Лаос и РФ продолжат укреплять сотрудничество в области экономики, инвестиций, транспорта, культуры и туризма.

От имени правительства и народа своей страны Тхонглун Сисулит также выразил благодарность России за предоставление стипендий студентам Лаоса. Стороны договорились расширять сферу преподавания русского языка в средних школах этого государства Юго-Восточной Азии, совместно реализовывать проект строительства лаосско-российской школы во Вьентьяне.

"Мы продолжим двустороннее сотрудничество в различных областях на основе взаимопонимания и обоюдной выгоды. Надеемся, что в будущем мы встретимся с президентом РФ господином Владимиром Путиным в Лаосе", - подытожил Тхонглун Сисулит.