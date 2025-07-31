На встрече министра сопровождали глава МИД Асаад аш-Шейбани и начальник главного управления разведки Хусейн Саляма

ТУНИС, 31 июля. /ТАСС/. Министр обороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра обсудил со своим российским коллегой Андреем Белоусовым ряд общих военных вопросов. Об этом сообщило Минобороны арабской республики в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению, на встрече министра сопровождали глава МИД Асаад аш-Шейбани и начальник главного управления разведки Хусейн Саляма. "В ходе встречи они обсудили ряд общих военных вопросов, которые служат интересам сирийско-российских отношений", - сообщило ведомство.

Глава Минобороны Сирии прибыл в Москву в четверг в составе возглавляемой министром иностранных дел Асаадом аш-Шейбани делегации. Это первый официальный визит представителей новых властей Сирии в Россию.