Кроме того, бюро сообщило, что не будет предъявлять обвинения главе офиса президента Андрею Ермаку и премьер-министру страны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что следователи могут предъявить обвинения премьер-министру страны Юлии Свириденко и главе офиса президента Андрею Ермаку. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

"В ряде СМИ распространяется информация о якобы подготовке обвинения премьер-министра Украины и должностных лиц офиса президента. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в заявлении НАБУ.

Ранее издание "Страна" со ссылкой на источники в ведомстве сообщило, что НАБУ расследует дело о полетах Свириденко в бытность ее первым вице-премьером вместе с Ермаком. Издание указывало, что Свириденко, в отличие от Ермака, согласно своему статусу имеет право пользоваться самолетами из государственного авиапарка. СМИ отмечало, что, по версии следствия, ряд ее совместных полетов с Ермаком были обусловлены не служебной необходимостью, а желанием Ермака летать за государственный счет на государственном самолете.

Издание сообщало, что следователи НАБУ якобы увидели в этом состав преступления и ущерб бюджету.