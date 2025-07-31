Гунба поблагодарил Хиблу Герзмаву за вклад в сохранение памяти Ардзинбы

На встрече присутствовали народный артист России Денис Мацуев, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев и меценат Николай Ачба

СУХУМ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с народной артисткой Абхазии и России, кавалером ордена "Ахьдз-Апша" (Честь и слава) I степени Хиблой Герзмавой в день открытия XXIII Международного музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". Он поблагодарил певицу за вклад в сохранение памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы, памяти которого она посвятила открытие фестиваля.

На встрече присутствовали музыкант, народный артист России, член Совета при президенте России по культуре и искусству Денис Мацуев, народный артист России и Абхазии, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев и меценат Николай Ачба.

Открытие XXIII фестиваля приурочено к 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. Его поддержка сыграла значимую роль в становлении фестиваля и на протяжении многих лет вдохновляла Хиблу Герзмаву в ее деятельности.

"Рад встретиться с вами в день открытия Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...", который проводится в 23-й раз", - сказал Гунба, приветствуя гостей. Он поблагодарил певицу за "уникальную возможность соприкоснуться с великими произведениями музыкального искусства". Гунба назвал открытие фестиваля особенным, поскольку он посвящен 80-летию основателя современного абхазского государства Владислава Ардзинбы. "Благодарю вас за вклад в сохранение памяти Владислава Григорьевича", - сказал он.

© Анжела Кучуберия/ ТАСС

Герзмава в свою очередь выразила благодарность президенту за многолетнюю поддержку фестиваля. "Спасибо большое за оказанное внимание моим друзьям Евгению Князеву, который очень много делает для талантливой молодежи Абхазии, выдающемуся пианисту, народному артисту России Денису Мацуеву и, конечно, меценату Николаю Ачба", - сказала певица.

В четверг вечером на театральной площади в Сухуме состоится торжественное открытие Международного музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...", проводимого при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Республики Абхазия.

На сцену выйдут основательница фестиваля Герзмава, пианист Денис Мацуев, солист Большого театра, баритон Игорь Головатенко, Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) под управлением Антона Гришанина. Художественным словом вечер украсит выдающийся актер Евгений Князев.

© Анжела Кучуберия/ ТАСС

До начала концерта по сложившейся традиции Герзмава посадила на набережной деревья сакуры. Ей помогал Князев, который признался, что с удовольствием сажает деревья. На вопрос о том, почему Хибла сажает деревья, она ответила: "Деревья - это корни, а корни Хиблы Герзмава - это Абхазия!".

О фестивале

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" был основан в 2001 году в Абхазии - на родной земле певицы, в память о ее родителях. За более чем два десятилетия фестиваль значительно расширил географию: его концерты проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Нью-Йорке, Санкт-Морице, в городах Китая - в Чэнду, Шанхае и Пекине. С 2023 года, благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проект приобрел больший масштаб и вырос в большой гастрольный тур по России и зарубежью.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.