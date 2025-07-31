Военного противостояния нельзя допустить, подчеркнул американский госсекретарь

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Прямая военная конфронтация между США и Россией немыслима, ее никогда нельзя допустить. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

"Что ж, это даже немыслимо. Поймите, война между Соединенными Штатами и Россией - это то, чего мы никогда не можем допустить. Это две крупнейшие в мире ядерные державы, и опасность была бы просто колоссальной", - ответил он на вопрос журналиста о том, способна ли Россия на военное противостояние с Америкой.

При этом Рубио утверждает, что больше следует беспокоиться не о полномасштабной войне, а о "стычке или просчете, которые приведут к началу конфликта". Вместе с тем он подчеркнул, что такой сценарий не является вероятным. "Мы не должны даже думать об этом, потому что это не является правдоподобным или практически осуществимым ни для одной из сторон", - заключил госсекретарь.