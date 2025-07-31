По словам госсекретаря Соединенных Штатов, американский лидер Дональд Трамп, в частности, может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация может ввести новые секторальные рестрикции против России в банковской сфере, но рассчитывает, что этого делать не придется. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

"У президента [США Дональда Трампа] много возможностей", - отметил он, говоря о том, какие меры против России могут принять США после истечения установленного американским лидером 10-дневного срока на достижение договоренностей между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. По словам Рубио, Трамп, в частности, может ввести "вторичные санкции на продажи российской нефти, на которую приходится огромная часть их (российских - прим. ТАСС) доходов". "Секторальные санкции в банковской сфере также были бы очень эффективными", - добавил госсекретарь США.

"Опять же, я думаю, мы надеемся избежать этого и найти возможность прекратить боевые действия. Мы считаем, что этот путь был бы самым лучшим, но мы готовы пойти и другими путями", - подчеркнул Рубио. "Но пока с российской стороны не было искреннего интереса к тому, чтобы достичь этой цели, по крайней мере, мы так считаем, - добавил госсекретарь США, говоря об урегулировании конфликта на Украине. - Мы и дальше будем готовы участвовать в чем-то подобном, если будет такая возможность. Но, безусловно, президент не станет ждать вечно".

Трамп 14 июля заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям об урегулировании на Украине. 29 июля Трамп заявил, что решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней.

Как заявил на брифинге 30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская экономика успешно функционирует в условиях западных санкций.