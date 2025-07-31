Лукашенко: появление в Белоруссии ядерного оружия изменило тон общения с Западом

По словам президента республики, РФ для Белоруссии является гарантом безопасности

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Размещение Россией на белорусской территории ядерного оружия изменило тон общения с США и другими странами Запада. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.

"Как только появилось ядерное оружие, тон разговора с американцами и с другими совершенно иной. Я говорю: мужики, да вы не думайте, мы не собираемся никого бомбить. Но вы должны понимать: шаг влево, шаг вправо и на территорию нашей страны - мгновенный ответ будет. - "Мы это поняли". Ну и хорошо. Так что в этом плохого? Какая страна нам смогла бы предоставить такой щит? Никакая. Кроме России. А это дорогого сегодня стоит", - сказал глава государства. Фрагмент его выступления опубликовал телеканал СТВ.

По словам Лукашенко, РФ для Белоруссии является гарантом безопасности.

Президент России Владимир Путин 25 марта 2023 года объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. 25 апреля 2024 года лидер республики сообщил, что в Белоруссии уже находится несколько десятков ядерных боеприпасов.

По договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в законную силу 13 марта 2025 года после обмена ратификационными грамотами, стороны рассматривают ядерное оружие РФ как важный фактор предотвращения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.