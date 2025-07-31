Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Американская администрация считает нелепыми заявления Тегерана о том, что Вашингтон для возобновления переговорного процесса должен возместить ущерб, нанесенный при ударах США по иранским ядерным объектам. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

"Любые требования о финансовой компенсации иранскому режиму со стороны США нелепы. Если иранский режим действительно хотел бы сэкономить средства или добиться какого-то смягчения санкционной политики, он прекратил бы предпринимать дестабилизирующие действия, прекратил бы зря тратить деньги на свою ядерную программу", - сказал Пиготт, комментируя заявления главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи о необходимости компенсации ущерба Соединенными Штатами.

"Но подчеркну, что США готовы к переговорам с Ираном. У Ирана есть небольшое окно возможностей, мяч на его стороне. Так что мы ждем, что он сделает в связи с тем, что мяч сейчас на его стороне", - добавил Пиготт.

Арагчи ранее в интервью британской газете Financial Times заявил, что "США должны объяснить", почему напали на Иран в разгар переговоров, и "гарантировать, что это более не повторится". Он также считает, что Соединенные Штаты "должны компенсировать [Ирану] нанесенный ими ущерб". Арагчи отметил, что возможность продолжения переговоров с Вашингтоном по-прежнему сохраняется, однако многие в Иране сейчас с большим недоверием относятся к дипломатическим инициативам США.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности нанести повторные удары по иранским ядерным объектам, если он посчитает, что Тегеран стремится восстановить свой потенциал. Арагчи обещал, что Иран даст решительный ответ в случае повторения агрессии.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.