По мнению украинской стороны, Россия якобы "отвергает усилия ради мира и стремится затянуть конфликт"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Киев инициировал созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его слова опубликованы в Telegram-канале МИД.

"Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН <...> Заседание по пункту повестки дня "поддержание мира и безопасности Украины" состоится завтра, 1 августа", - говорится в сообщении.

По мнению украинской стороны, Россия якобы "отвергает усилия ради мира и стремится затянуть конфликт".

31 июля состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, запрошенное Россией для обсуждения срыва переговоров в Стамбуле.