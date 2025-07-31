В сирийском МИД подчеркнули, что "эта встреча является убедительным свидетельством начала процесса восстановления сирийско-российских отношений, укрепления регионального баланса и расширения возможностей сирийского государства"

ТУНИС, 31 июля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шейбани знаменует начало нового этапа взаимопонимания между двумя государствами. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства арабской республики.

"Историческая встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шейбани знаменует начало нового этапа политического и военного взаимопонимания между двумя странами, основанного на уважении суверенитета Сирии и поддержке единства сирийской территории", - отмечается в документе, опубликованном агентством SANA.

В сирийском МИД подчеркнули, что "эта встреча является убедительным свидетельством начала процесса восстановления сирийско-российских отношений, укрепления регионального баланса и расширения возможностей сирийского государства"."Аш-Шейбани подтвердил приверженность Сирии улучшению отношений с Россией на новой основе, учитывающей интересы сирийского народа и открывающей перспективы для сбалансированного партнерства", - говорится в тексте.

Аш-Шейбани прибыл в Москву в четверг во главе сирийской делегации, в которую вошли глава Минобороны в переходном правительстве страны Мурхаф Абу Касра, начальник главного управления разведки Хусейн Саляма, генсек канцелярии президента Махер аш-Шараа, советник главы МИД Ибрагим аль-Олаби и глава канцелярии министра иностранных дел Мухсен Махбаш. Это первый официальный визит представителей новых властей Сирии в Россию, в рамках которого состоялись переговоры аш-Шейбани с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и встреча с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. После этого президент РФ Владимир Путин принял сирийскую делегацию в Кремле.