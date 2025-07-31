Американский лидер добавил, что Оттава "должна платить по справедливой ставке"

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся планы Канады по признанию палестинской государственности, однако это не станет препятствием для переговоров по торговле между Вашингтоном и Оттавой.

"Мне не понравилось, что они сказали. Но вы знаете, это их мнение. [Это] не препятствие для сделки", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп добавил, что Оттава "должна платить по справедливой ставке". Он также утверждал, что Канада установила "очень высокие тарифы" для американских фермеров.

Как заявил ранее премьер-министр Канады Марк Карни, правительство его страны намерено признать палестинскую государственность во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что планы Канады признать Палестину "затруднят заключение торгового соглашения" между Вашингтоном и Оттавой.