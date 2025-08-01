Мартин Хубер заявил о невозможности рестрикций "среди друзей"

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер выступил против введения правительством ФРГ санкций в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газа.

"Критика правительства Израиля возможна, но санкции среди друзей ни в коем случае", - сказал Хубер в интервью редакционному объединению RND. Политик высказался против того, чтобы ФРГ запретила въезд министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру и главе министерства финансов Бецалелю Смотричу. Запрет на въезд двум израильским министрам был введен в середине июня несколькими странами, включая Великобританию и Канаду. "Я не могу себе представить, чтобы мы ввели запрет на въезд демократически законному правительству Израиля. Такими мерами мы нанесли бы серьезный ущерб германо-израильским отношениям", - подчеркнул генсек ХСС, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время первый парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе призвал занять более жесткую позицию по отношению к Израилю. "Время призывов прошло - необходимо политическое давление и конкретный прогресс", - заявил он RND. Гуманитарная ситуация в секторе Газа, по его мнению, является рукотворной катастрофой. Правительство Израиля не выполняет свои обязательства по международному праву, добавил политик.

"Поставки гуманитарной помощи должны, наконец, осуществляться беспрепятственно и на постоянной основе по безопасным наземным коридорам при международной координации", - констатировал Визе. Он указал, что экспорт немецкого оружия для защиты израильского государства допустим, однако подчеркнул, что "оно не должно использоваться для операций, нарушающих международное право".

Еврокомиссия 28 июля рекомендовала приостановить участие Израиля в научно-исследовательской программе Horizon Europe. Обоснованием для такого решения в ЕК назвали действия Израиля в секторе Газа, которые, как считают в Брюсселе, нарушают международное право и права человека.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.