Армия продемонстрирует достижения страны в области обороны и готовность "сдерживать враждебные силы, защищать суверенитет, безопасность и интересы развития Китая", добавил он

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 3 сентября на параде в Пекине может представить национальные гиперзвуковые ракеты и передовые беспилотники. Такую точку зрения высказал авторитетный китайский эксперт по военной проблематике Сун Чжунпин.

"Надеюсь там увидеть не только уже представленный [истребитель пятого поколения с технологией стелс] J-35A, но и новые вооружения, такие как гиперзвуковые ракеты и беспилотные системы", - приводит газета Global Times мнение Сун Чжунпина, который прокомментировал боевой потенциал китайских ВС в связи с 98-й годовщиной НОАК, отмечаемой в стране 1 августа.

Как он уточнил, на параде в Пекине армия продемонстрирует достижения своей страны в области обороны и готовность "сдерживать враждебные силы, защищать суверенитет, безопасность и интересы развития Китая".

Эксперт также обратил внимание, что в последнее время в китайском сегменте интернета популярны видеозаписи, на кадрах которых запечатлены национальные вооружения, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты. По его словам, эти ролики опубликованы не только в связи с очередной годовщиной НОАК, но и чтобы "показать ядерный потенциал КНР в плане нанесения ответных ударов, свою мощную силу сдерживания".

Сун Чжунпин напомнил, что Пекин придерживается политики неприменения ядерного оружия первым. Как он отметил, демонстрация стратегических ракет и атомных подводных лодок - это "шаг, призванный показать, что Китай обладает несколькими надежными вариантами нанесения ответного удара". Тем самым, пояснил эксперт, КНР "обеспечивает себе мирную обстановку, необходимую для развития".