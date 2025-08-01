Экс-глава Гагаузии заявила о слежках и угрозах перед выборами в Молдавии

Ирина Влах рассказала, что ей вручили повестку в полицию, и показала синяки на руке, полученные из-за действий правоохранителей на митинге оппозиции

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Руководитель партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах, которая готовится принять участие в выборах в блоке с Соцпартией, рассказала в интервью ТАСС о притеснениях оппозиции со стороны госорганов.

"Режим делает все для того, чтобы у оппозиционных партий не было возможности нормально работать и проводить свою оппозиционную работу. Сложно было открывать избирательный счет. Очень сложно было запускать нашу газету. Нашу газету забирала полиция. У нас снимали баннеры. У нас составляли протоколы на наших коллег. У нас постоянно слежки. Очень серьезное давление на многих наших коллег, которые работают на государственной службе - угрожают им увольнением", - сообщила она.

Влах рассказала, что сама получила повестку в полицию, и продемонстрировала синяки на руке, полученные в результате действий правоохранителей на митинге оппозиции.

По ее словам, после закрытия телеканалов и информационных порталов, которые могли бы предоставить площадку для общения с избирателями, у оппозиции в Молдавии остаются только социальные сети и возможность личного общения. "И не все люди могут даже на встречу приходить, потому что [силовыми структурами] анализируются фотографии в социальных сетях, рассматривают, кто присутствует. После этого поступают звонки от полиции. У нас есть наши коллеги, которые работают на государственной службе. В отношении них уже ведутся административные производства", - рассказала Влах.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" планирует участвовать в них в блоке с Партией социалистов Республики Молдова и партией "Будущее Молдовы". Они критикуют политику конфронтации с Россией, которую проводит правящая Партия действия и солидарности (ПДС). О решении присоединиться к блоку заявила также Партия коммунистов Республики Молдова. В оппозиции к ПДС будет также блок "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии, партия "Гражданский конгресс". Крупный оппозиционный блок "Победа" не был допущен к выборам.