Ирина Влах рассказала, что на демонстрацию съехались люди со всех уголков Молдавии

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Руководитель партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах назвала провокацией заявление полиции якобы о платном участии людей на митинге в Кишиневе, организованном на прошлой неделе совместно с Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и партией "Будущее Молдовы".

"Это провокация. Провокация со стороны желтой власти [цвет символики правящей Партии действия и солидарности (ПДС) - прим. ТАСС]. По-другому реагировать на действия оппозиционных партий не могут", - сказала Влах в интервью ТАСС. По ее словам, после митинга полиция "запугивала многих участников".

"Они могут только очернять. Они могут только унижать. Они могут только возбуждать уголовные и административные дела", - отметила Влах. Она рассказала, что на демонстрацию съехались люди буквально со всех уголков страны. Ранее руководитель ПСРМ Игорь Додон сообщал, что полиция блокировала подъезды к Кишиневу, задерживая транспорт с направлявшимися на митинг людьми. "Желтая власть реагировала так, как она реагировала. Она сама запускала эти провокации. Она после этого митинга запугивала многих участников", - сказала Влах.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" планирует участие в них в блоке с ПСРМ и партией "Будущее Молдовы" во главе с бывшим премьером Василием Тарлевым. Эти партии критикую политику конфронтации с Россией, которую проводит правящая Партия действия и солидарности. О решении присоединиться к блоку заявила и Партия коммунистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным. В оппозиции к ПДС будет также блок "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука и бывшего генпрокурора Александра Стояногло. Крупный оппозиционный блок "Победа" не был допущен к выборам.