Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Руководитель партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах исключила возможность коалиций с правящей Партией действия и солидарности (ПДС) после выборов 28 сентября.

"Мы ни при каких обстоятельствах не будем входить в коалицию с партией PAS (ПДС - прим. ТАСС). Более того, мы обратились ко всем оппозиционным партиям и призвали их, чтобы они подписали вместе с нами соглашение о том, что мы не будем входить в коалицию после того, как придем в парламент", - заявила Влах в интервью ТАСС.

Политик рассказала, что такие условия обговаривались при формировании избирательного блока с Партией социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном и партией "Будущее Молдовы" бывшего премьера Василия Тарлева. "Со всеми остальными партиями, с кем ценности у нас совпадают, программные действия наши совпадают, соответственно, мы будем делать коалиции", - уточнила оппозиционер.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. О решении присоединиться к блоку заявила также Партия коммунистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным. Эти партии обвиняют ПДС в узурпации власти и критикуют политику конфронтации с Россией.

В оппозиции к ПДС будет также блок "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука и команда экс-генпрокурора и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло. Крупный оппозиционный блок "Победа" не был допущен к участию в выборах.