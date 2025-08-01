Министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто подчеркнул, что страны "установили прочные отношения, основанные на взаимном уважении"

КАРАКАС, 1 августа. /ТАСС/. Венесуэла и Россия расширяют академические и культурные связи, поддерживают прочные отношения, основанные на геополитическом союзе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто по итогам встречи с советником ректората Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел России Андреем Решетняком.

"На встрече мы обсудили возможности развития академического и культурного обмена между нашими братскими странами", - указал министр. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "Венесуэла и Россия установили прочные отношения, основанные на взаимном уважении, дружбе, многополярных ценностях и геополитическом союзе, который способствует открытости и взаимопониманию между нашими народами".