Политика конфронтации с Москвой прозападного правительства в Кишиневе дорого обходится республике, подчеркнула Ирина Влах

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Молдавия должна восстановить отношения со странами СНГ и Россией в интересах граждан республики. Об этом заявила в интервью ТАСС экс-глава Гагаузии Ирина Влах.

Возглавляемая ею партия "Сердце Молдовы" перед выборами 28 сентября сформировала блок с Партией социалистов Республики Молдова и партией "Будущее Молдовы".

"Должны быть восстановлены отношения и со странами СНГ, и с Российской Федерацией, и они должны быть такими же равными, какими сейчас являются отношения с Европейским союзом, с Америкой и так далее", - сказала Влах.

По ее словам, политика конфронтации с Москвой прозападного правительства в Кишиневе дорого обходится республике, которая потеряла традиционные рынки сбыта в России и столкнулась с ростом цен на энергоресурсы. Это повысило уровень бедности в стране, десятки тысяч человек потеряли работу. "Нам важно, чтобы цена на газ для жителей нашей страны была доступна, чтобы она уменьшилась в три-четыре раза. Для нас очень важно, чтобы были прямые рейсы Кишинев - Москва, Кишинев - Санкт-Петербург. Это важно для жителей нашей страны, которые проживают здесь, в Молдове, которые проживают в Российской Федерации, хотят спокойно передвигаться и возвращаться на родину", - отметила политик.