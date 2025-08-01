Это отражается на гражданах республики, подчеркнула Ирина Влах

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Молдавия усугубляет отношения с Россией по указанию кураторов действующего правительства на Западе. Об этом заявила в интервью ТАСС руководитель партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах, которая формирует избирательный блок с критикующими такую политику Партией социалистов Республики Молдова и партией "Будущее Молдовы".

"По указке своих партнеров они усугубляют взаимоотношения между двумя странами. Они, можно сказать, просто преднамеренно портят. И это, конечно же, отражается на наших людях", - сказала экс-глава Гагаузии.

"Чтобы добраться до Москвы или до Санкт-Петербурга, нашему молдаванину надо ехать либо через Турцию, либо через Армению, либо через Азербайджан. Это, соответственно, очень серьезно увеличивает стоимость этого билета. И не каждому человеку это по силам", - обратила она внимание. Кроме того, из-за санкций работающие в России молдаване не могут перечислять деньги оставшимся в республике семьям.

По ее словам, присоединившись к санкциям против России, власти Молдавии, по сути, "выстрелили себе в ногу", так как потеряли рынки сбыта, доступ к энергоносителям по приемлемым ценам и другие преимущества, в то время как Россия от этого почти не пострадала.