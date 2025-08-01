В частности, Соединенные Штаты хотят похитить производственные данные, связанные с военно-промышленным комплексом, сообщила Ассоциация кибербезопасности республики

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Спецслужбы Соединенных Штатов в 2022-2024 годах активизировали сетевые атаки на военные вузы, научно-исследовательские центры и производственные объекты оборонного комплекса КНР. Об этом сообщила Ассоциация кибербезопасности Китая (CSAC).

"В последние годы американские спецслужбы сосредоточили кибератаки на высокотехнологичных военных вузах, научно-исследовательских институтах и предприятиях нашей страны, пытаясь похитить конфиденциальную информацию", - приводит CSAC в WeChat результаты исследования, проведенного Китайским национальным центром интернет- безопасности (CNCERT).

Уточняется, что США предпринимают неоднократные попытки похитить производственные данные, связанные с военно-промышленным комплексом КНР - конструкторские проекты и разработки. Эти атаки, как отмечается, стали более целенаправленными, а методы, при помощи которых они осуществляются, - "более скрытыми".

"Это представляет серьезную угрозу для безопасности научно-исследовательской деятельности и производства в военной сфере Китая, и даже для национальной безопасности", - подчеркивается в сообщении.

По сведениям ассоциации, злоумышленники, в частности, используют уязвимость почтовой системы Microsoft Exchange и электронных файловых систем.