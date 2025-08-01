В 2024 году 31 тыс. фермеров республики закрыли свои предприятия, экспорт сельхозпродукции упал в разы, сообщила Ирина Влах

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Тысячи фермеров Молдавии потеряли работу из-за утраты рынка сбыта в России и прекращения контактов с Москвой. Об этом сообщила в интервью ТАСС экс-глава Гагаузии и руководитель партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах, которая формирует избирательный блок с критикующими такую политику Партией социалистов Республики Молдова и "Будущее Молдовы".

"У молдавских фермеров огромные проблемы. В 2024 году 31 тыс. фермеров остались без работы. Они закрыли свои предприятия. К сожалению, экспорт сельхозпродукции упал в разы. В этом году, где-то за последние два месяца на 14-15% упал экспорт. К сожалению, импорт растет. К сожалению, преимущества сегодняшние власти отдают импортерам, особенно импорту из Украины. И это очень серьезно бьет по нашим фермерам. Поэтому для нас очень важно, чтобы у наших фермеров были рынки и на Западе, были рынки и на Востоке, там, где им выгодно", - отметила экс-глава Гагаузии.

Летом 2023 года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию растительной подкарантинной продукции из 31 района Молдавии из-за проблем с ее качеством. Тогда правительство Молдавии обвинило Москву в давлении и проигнорировало приглашение обсудить проблему на переговорах. В 2024 году Россельхознадзор снял ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции из Гагаузской автономии Молдавии по итогам переговоров с руководством региона.