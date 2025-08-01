По мнению экс-главы дипломатии ЕС, ЕК должна рассмотреть приостановку торгового соглашения с еврейским государством

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Евросоюз должен рассматривать более жесткие меры в отношении Израиля, чем просто приостановку его участия в научно-исследовательской программе Horizon Europe.

"Если это единственный ответ, на который способна Еврокомиссия в ответ на действия Израиля, то это шутка. Плохая шутка. А государства - члены ЕС даже не смогли ее одобрить. Неужели это все, что они могут придумать, учитывая происходящее?, - сказал он в интервью порталу EUobserver. - Есть гораздо более важные вещи, которые можно было бы сделать".

По мнению Борреля, ЕК должна рассмотреть приостановку торгового соглашения с Израилем.

"Многие государства-члены просто не хотят вводить санкции против Израиля. Такова реальность", - добавил экс-глава дипломатии ЕС.

Еврокомиссия 28 июля рекомендовала приостановить участие Израиля в Horizon Europe. Обоснованием для такого решения в ЕК назвали действия Израиля в секторе Газа, которые, как считают в Брюсселе, нарушают международное право и права человека. В предложении ЕК упоминаются жертвы военной операции Израиля среди гражданских и растущее число людей, страдающих от голода и недоедания.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.