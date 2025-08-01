ФРГ договорилась с США о поставке Киеву двух систем ПВО Patriot

Как сообщили в германском оборонном ведомстве, Берлин поставит Киеву дополнительные пусковые установки "в ближайшие дни"

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Германия достигла договоренности с США о получении Берлином новых систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, что позволит ФРГ передать два старых комплекса Украине. Об этом сообщило германское оборонное ведомство.

"Германия с самого начала заявила о своей готовности предоставить [Киеву] компоненты системы. Обязательным условием была скорейшая поставка новых систем Patriot американским производителем, чтобы мы могли продолжать выполнять свои обязательства перед альянсом. Это обязательство с американской стороны выполнено. Таким образом, Германия может сначала оказать Украине поддержку пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot", - приводит пресс-служба ведомства слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Как сообщили в германском оборонном ведомстве, Бундесвер поставит Украине дополнительные пусковые установки Patriot "в ближайшие дни". Дополнительные компоненты системы передадут Киеву в течение следующих двух-трех месяцев.