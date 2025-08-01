Экс-премьер Николай Азаров подчеркнул, что старания киевского режима по уничтожению памяти о великом подвиге украинского народа тем не менее успехом не увенчаются

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Ивано-Франковской области Украины только за последнее время уничтожили сразу три памятника советским солдатам. Об этом сообщил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Агония киевского режима продолжается. На Ивано-Франковщине потомки недобитых бандеровцев, нацистских прихвостней, продолжают уничтожать памятники солдатам, погибшим в боях за освобождение Украины от фашистских захватчиков", - написал он в Telegram-канале.

Только в последнее время, как отмечает Азаров, был разрушен и демонтирован памятник возле города Ивано-Франковск. Также киевский режим уничтожил монумент советским воинам в селе Вербиловцы Рогатинского района и памятник солдатам в селе Красное.

Азаров подчеркнул, что старания киевского режима по уничтожению памяти о великом подвиге украинского народа тем не менее успехом не увенчаются. "Миллионы адекватных украинцев сохранят память о своих отцах, дедах и прадедах и восстановят все монументы, когда киевский режим уйдет в небытие", - заявил экс-премьер Украины.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали после госпереворота 2014 года. В 2015 году был принят закон о так называемой декоммунизации, в стране начался демонтаж мемориалов и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время эти действия приобрели характер борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией. По всей Украине сносят памятники российским и советским деятелям, писателям, художникам и ученым, переименовываются носящие их имена улицы, убираются упоминания о роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне. Нередко новые названия выбираются в честь украинских националистов или даже нацистских преступников.