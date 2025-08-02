Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит в специальной статье для ТАСС по случаю своего официального визита в Россию отметил роль Москвы как одного из гарантов мира и безопасности, высоко оценил двусторонние отношения государств и вспомнил о годах своей учебы в СССР

Продолжать углублять лаосско-российскую дружбу и сотрудничество для мира и развития

В ответ на приглашение Его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина я с большой гордостью возглавляю высокопоставленную делегацию Лаосской Народно-Демократической Республики в ходе официального визита в Российскую Федерацию. В связи с этим я хотел бы связаться с нашими российскими друзьями через информационное агентство ТАСС — одно из крупнейших, старейших и наиболее авторитетных информационных агентств России.

Лаосско-российская дружба и сотрудничество имеют давнюю традицию, глубокие корни которой заложены в самый сложный период в истории Лаоса — период борьбы за независимость и свободу, во время которой Советский Союз поддерживал и помогал делу лаосской революции. Эта солидарность и по сей день служит прочной основой нашего взаимодействия.

Важной вехой в истории лаосско-российской дружбы стало официальное установление дипломатических отношений между ЛНДР и СССР 7 октября 1960 года. После образования Лаосской Народно-Демократической Республики в 1975 году Советский Союз продолжил оказывать значительную поддержку молодой и недавно образовавшейся республике в восстановлении после разрушительной войны, в развитии образования, здравоохранения, национальной обороны и безопасности, а также экономики. 31 декабря 1991 года ЛНДР признала Российскую Федерацию законным правопреемником Советского Союза.

Позднее, в 1994 году, между нашими странами был подписан Договор об основах дружественных отношений, призванный укрепить сотрудничество в новую эпоху. К 2011 году взаимодействие между двумя странами поднялось до уровня стратегического партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе; в 2013 году во Вьентьяне был воссоздан Российский центр науки и культуры, который внес важный вклад в развитие культурных обменов и укрепление взаимопонимания между народами двух стран. Мы рады видеть, что с 2014 года лаосско-российское сотрудничество расширилось практически до всех потенциальных областей взаимодействия.

Лаос и Россия добились значительных успехов в сфере политики и безопасности, продолжали обмен визитами на разных уровнях и в различных областях, от академических кругов до высшего руководства; тесно переплетены и межпартийные связи. Российская Федерация продолжала подготовку лаосских кадров во многих областях, включая национальную оборону и безопасность, содействовала ЛНДР в развитии сфер образования и здравоохранения. В последние годы Россия направляла в Лаос группы экспертов для оказания содействия в гуманитарном разминировании неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после войны, в которой участвовали ВВС США. Эти пережитки войны, принесшей глубокие страдания Лаосу, и по сей день продолжают причинять боль нашему народу. Усилия России свидетельствуют о налаженном гуманитарном сотрудничестве между нашими странами, о чем лаосский народ всегда помнит и ценит это. Благодарность великому и благородному духу Правительства и народа Российской Федерации никогда не будет забыта.

В этом году 9 мая в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — знаменательному событию в истории России и всего человечества. Для ЛНДР было большой честью направить парадный расчет Народной армии Лаоса для участия в параде на Красной площади в этот важный день.

Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество между нашими двумя странами также развивается стабильно, особенно в сферах добычи и переработки полезных ископаемых и энергетики.

За последние десятилетия были достигнуты многочисленные успехи в области здравоохранения, образовательных обменов, культурного сотрудничества и на других направлениях, в частности в сфере развития человеческих ресурсов, которую Российская Федерация традиционно поддерживала и поддерживает, способствуя формированию кадров в интересах лаосской нации как на современном этапе, так и в будущем.

Что касается контактов между нашими народами, число российских туристов в ЛНДР растет с каждым годом, и в 2024 году оно достигло около 48 тыс. человек. Мы надеемся, что все больше путешественников из дружественной России будут приезжать в Лаос.

Обе стороны неизменно поддерживают друг друга на многосторонних площадках, придерживаются схожих взглядов по многим вопросам, отстаивают основные принципы международных отношений, содействуют многосторонности и установлению справедливого многополярного мирового порядка. Я высоко ценю роль Российской Федерации как одного из гарантов мира и безопасности в этом неспокойном мире.

В рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Россия является одним из ключевых партнеров по диалогу. ЛНДР высоко ценит плодотворное сотрудничество между АСЕАН и Российской Федерацией на протяжении последних трех десятилетий. В 2016 году, когда Лаос во второй раз имел честь председательствовать в Ассоциации, мне выпала честь совместно с президентом Владимиром Путиным провести в Сочи успешное празднование 20-летия сотрудничества между АСЕАН и Россией. В связи с повышением в 2018 году статуса партнерства до стратегического ЛНДР рада видеть, что Россия вносит значительный вклад в поддержку и укрепление центральной роли АСЕАН в различных механизмах сотрудничества, а также в дальнейшее укрепление стратегического партнерства для его вывода на новый уровень. В 2026 году мы вместе отметим важную дату — 30-летие взаимодействия между Ассоциацией и Россией.

Дорогие российские друзья!

Мой визит в Российскую Федерацию в этот раз совпал с особенно важными событиями: 80-летием Великой Победы России в Великой Отечественной войне, 65-летием установления дипломатических отношений между Лаосом и Россией (7 октября 1960 года — 7 октября 2025 года) и 60-летием образования лаосско-российского и российско-лаосского Обществ дружбы. Это прекрасная возможность для меня и Его превосходительства президента Владимира Путина совместно обсудить традиции дружбы и сотрудничества между нашими странами в прошлом и совместно определить направления всестороннего сотрудничества в будущем на благо наших народов.

Как один из тысяч бывших лаосских студентов и исследователей, которые учились и жили в России, я имею возможность вернуться в эту прекрасную страну. Каждый раз я испытываю гордость за стремительный рост и замечательный прогресс моей дружелюбной страны.

Мой визит в Российскую Федерацию в этот раз — еще один повод для меня снова вспомнить о своих самых близких друзьях как о своей семье.

Я глубоко благодарен этой прекрасной стране, где уважаемые и любящие русские учителя и друзья оказали мне поддержку и заботу и подарили мне и всему лаосскому народу знания и добрые воспоминания, которые я никогда не забуду.

Спасибо.

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит