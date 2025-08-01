По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, "в Газе ощущается острая нехватка продовольствия и медикаментов"

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Бундесвер (ВС ФРГ) начал операцию по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа по воздуху, самолеты ВВС ФРГ сбросили первые поддоны с продовольствием и медикаментами.

"Германия совместно с Бундесвером вновь участвует в поддержке гражданского населения в секторе Газа, осуществляя доставку гуманитарной помощи по воздуху. В ходе первых двух сегодняшних авиарейсов было сброшено 34 поддона общим весом почти 14 тонн с крайне необходимыми продовольствием и медицинскими материалами, предоставленными Иорданской хашимитской благотворительной организацией (JHCO)", - говорится в совместном заявлении Минобороны и МИД ФРГ.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, "в настоящее время в Газе ощущается острая нехватка продовольствия и медикаментов". "Именно поэтому я вместе с канцлером [ФРГ Фридрихом] Мерцем и министром иностранных дел [Йоханном] Вадефулем принял решение о сбросе с воздуха срочно необходимых гуманитарных грузов над Газой, как мы это делали в 2024 году", - сказал он. При этом министр указал, что Израиль должен обеспечить доставку всесторонней гуманитарной помощи жителям Газы. "Мы должны работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить срочную доставку больших объемов гуманитарной помощи и продовольствия нуждающимся", - заключил министр.

В свою очередь Вадефуль указал, что доставка помощи с воздуха - "это дополнительный способ быстрой доставки крайне необходимых грузов нуждающимся". "В то же время мы продолжаем интенсивную работу по восстановлению налаженного наземного гуманитарного маршрута с участием опытных организаций ООН, который сбросы с воздуха заменить не могут. Одно остается ясным: только по суше гуманитарная помощь может быть доставлена жителям [Газы] в достаточном количестве", - пояснил глава МИД ФРГ. "Именно поэтому в ходе наших обсуждений мы настоятельно призываем правительство Израиля обеспечить ООН и международным гуманитарным организациям безопасный доступ и, прежде всего, безопасное распределение помощи", - заключил Вадефуль.

28 июля Мерц сообщил, что Германия при сотрудничестве с Иорданией создаст "воздушный мост" для оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Писториус, как уточнил Мерц, при этом будет тесно согласовывать действия с Францией и Великобританией, которые также готовы обеспечить такой "воздушный мост" для продуктов и медикаментов. 29 июля канцлер ФРГ заявил, что Германия направила в Иорданию два военно-транспортных самолета для участия в миссии по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа по воздуху.